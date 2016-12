TV5 21:00 bis 22:58 Sonstiges Les copains d'abord En Corse 2016 Merken Cap sur la Corse ! Autour de trois enfants du pays, Patrick Fiori, Jenifer et Pido, de nombreux artistes insulaires et continentaux se sont donné rendez-vous sur scène, le temps d'un concert exceptionnel. Avec : Patrick Fiori, Jenifer, Pido, Christophe Maé, Francis Cabrel, Soprano, A Filetta, Arapa, Laurent Bruschini, Patricia Kaas, Antoine Ciosi, Thomas Dutronc, Petru Guelfucci, Tal, Michel Fugain, Isulatine, Francine Massiani, Claire Keim, Bénabar... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Chjami Aghjalesi (Himself) Boulevard des Airs (Themselves) Arapa (Themselves) Jenifer Bartoli (Herself) Laurent Bruschini (Himself) Bénabar (Himself) Francis Cabrel (Himself) Gäste: Gäste: Patrick Fiori, Jenifer, Pido, Christophe Maé, Francis Cabrel, Soprano, A Filetta, Arapa, Laurent Bruschini, Patricia Kaas, Antoine Ciosi, Thomas Dutronc, Petru Guelfucci, Tal, Michel Fugain, Isulatine,, Francine Massiani, Claire Keim, Bénabar Regie: François Goetghebeur