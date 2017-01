RTS Deux 20:00 bis 21:30 Sonstiges Les bronzés font du ski F 1979 Stereo Untertitel Merken Huit vacanciers qui s'étaient connus dans un club d'été à la mer se retrouvent un an plus tard aux sports d'hiver. Les trois Parisiens arrivent tant bien que mal à la station. Il y a le toujours célibataire Jean-Claude qui loge à l'hôtel tandis que les deux autres, Bernard et Nathalie, plus aisés et parvenus que jamais, occupent l'appartement acheté une semaine par an. Ils rejoignent leur copain Popeye, moniteur de ski qui travaille aussi au magasin d'articles de sport tenu par sa femme et son? amant. Il y a Gigi, marchande de crêpes sans sucre qui a épousé son Jérôme, médecin de la station. Tandis que Jean-Claude drague comme un fou dans sa combi jaune canari, le meilleur est à venir? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josiane Balasko (Nathalie Morin) Michel Blanc (Jean-Claude Dus) Marie-Anne Chazel (Gigi) Christian Clavier (Jerome) Gérard Jugnot (Bernard Morin) Dominique Lavanant (Christiane) Thierry Lhermitte (Popeye) Originaltitel: Les bronzés font du ski Regie: Patrice Leconte Drehbuch: Josiane Balasko, Michel Blanc, Marie-Anne Chazel, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitt Musik: Alain Bernholc