RTS Deux 20:55 bis 22:45 Komödie Astérix et Obélix: Au service de sa Majesté F, E, I, H 2012 D'après les personnages de: René Goscinny, Albert Uderzo Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken 50 avant Jésus Christ. César a soif de conquêtes. A la tête de ses glorieuses légions il décide d'envahir cette île située aux limites du monde connu, ce pays mystérieux appelé Brittania, la Bretagne. La victoire est rapide et totale. Enfin... presque. Un petit village breton parvient à lui résister, mais ses forces faiblissent... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gérard Depardieu (Obélix) Edouard Baer (Astérix) Guillaume Gallienne (Jolitorax) Vincent Lacoste (Goudurix) Valérie Lemercier (Miss Macintosh) Fabrice Luchini (Jules César) Catherine Deneuve (Cordelia la reine d'Angleterre) Originaltitel: Astérix & Obélix: Au service de sa Majesté Regie: Laurent Tirard Drehbuch: Grégoire Vigneron, Laurent Tirard Musik: Klaus Badelt