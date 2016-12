France 2 01:45 bis 03:30 Sonstiges Secrets d'histoire George Sand, libre et passionnée... 16:9 Merken Stéphane Bern fait découvrir l'un des personnages les plus romantiques, mais aussi les plus scandaleux du XIXe siècle : George Sand. Femme de lettres au pseudonyme masculin, George Sand, de son vrai nom Aurore Dupin, n'a eu qu'un but : acquérir la même indépendance qu'un homme, au risque de choquer ses contemporains. Elle s'habillait en redingote, fumait le cigare, conquérir ses amants ne lui faisait pas peur. Mais elle savait aussi, le temps d'une fiévreuse passion redevenir extrêmement féminine. Ses romances avec le poète torturé Alfred de Musset et le mélancolique compositeur Frédéric Chopin ont d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre. De Venise à l'île de Majorque, du Paris artistique à son domaine familial de Nohant dans le Berry, Stéphane Bern suit les traces d'une femme qui a ouvert la voie à de nombreuses féministes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Stéphane Bern Originaltitel: Secrets d'histoire

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 451 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 261 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 181 Min. Man nennt mich Shalako

Western

Das Erste 03:15 bis 04:58

Seit 76 Min.