France 2 00:15 bis 01:45 Sonstiges Trois mariages et un coup de foudre 2013 16:9 Merken Sarah, la trentaine discrète, assiste avec sa mère Annie, la cinquantaine envahissante, au mariage de son amie Juliette qui, incapable de s'engager, désavoue son prétendant devant l'autel pour la seconde fois. Se noue alors une intrigue d'amour et d'amitié, entre Tel Aviv à Jérusalem... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Héléna Noguerra (Juliette) Elisa Tovati (Sarah) Catherine Jacob (Annie) Samir Boitard (Issam) Mylène Demongeot (Mamita) Nicolas Carpentier (Thomas) Regie: Gilles de Maistre Drehbuch: Yaël Berdugo, Béatrice Fournera