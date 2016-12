France 2 22:35 bis 00:10 Sonstiges Les petits meurtres d'Agatha Christie Jeux de glaces F 2013 16:9 Merken Trois meurtres sont commis dans un luxueux centre expérimental de réinsertion, La Main tendue, dirigé par Rose-Marie Bousquet, riche et généreuse héritière, très amoureuse de son mari Etienne, un médecin idéaliste qui entend réinsérer de jeunes aliénés mentaux. Dès le premier meurtre, le commissaire Laurence entre en scène pour sa première enquête dans cette circonscription du Nord. Il y découvre sa nouvelle secrétaire, Marlène, et Alice Avril, rédactrice au courrier du coeur de "La Voix du Nord" et qui rêve d'être journaliste de terrain. Dès qu'elle entend parler d'un meurtre à La Main tendue, Alice parvient à s'y faire engager comme domestique. Sur place, elle découvre que ce ne sont ni les aliénés ni les délinquants les plus menaçants... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samuel Labarthe (le commissaire Laurence) Blandine Bellavoir (Alice Avril/Albertine) Guillaume Bienvenu (Antonin Lambert) Stéphane Caillard (Juliette) Elodie Frenck (Marlène) Solveig Maupu (Jaqueline Cassard) Catherine Mouchet (Rose-Marie Bousquet) Originaltitel: Les petits meurtres d'Agatha Christie Regie: Eric Woreth Drehbuch: Sylvie Simon, Agatha Christie, Thierry Debroux Musik: Stéphane Moucha