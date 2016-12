France 2 16:50 bis 18:40 Sonstiges Le grand chemin F 1987 16:9 Merken A la fin des années 50, non loin de Nantes. Louis, 9 ans, ignore que ses parents viennent de se séparer. Sa mère, Claire, enceinte, l'envoie passer l'été à la campagne, chez Pelo et Marcelle, son amie d'enfance. Le couple se prend rapidement d'amitié pour le gamin. Louis découvre une autre façon de s'aimer, entre les disputes et la tendresse constante, ainsi qu'un univers fait de silence et de patience, la vie dans les bois et les prés. Le petit citadin fait aussi la connaissance de Martine, une campagnarde délurée qui lui révèle la profondeur et la variété de ses propres sentiments, partage avec lui ses jeux et ses farces, et l'initie aux espiègleries enfantines... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anémone (Marcelle) Richard Bohringer (Pelo) Antoine Hubert (Louis) Vanessa Guedj (Martine) Christine Pascal (Claire, mère de Louis) Raoul Billerey (Le curé) Pascale Roberts (Yvonne) Originaltitel: Le grand chemin Regie: Jean-Loup Hubert Drehbuch: Jean-Loup Hubert Musik: Georges Granier Altersempfehlung: ab 12