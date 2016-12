France 2 20:55 bis 23:10 Sonstiges Prodiges La finale 16:9 Merken Les neuf virtuoses finalistes se retrouvent de nouveau sur la scène du théâtre Le Quai, à Angers. Avec leur talent étonnant, ils interprètent les plus grandes oeuvres de la musique classique, accompagnés par l'Orchestre national des Pays de la Loire, ainsi que du Palais d'Hiver de Saint-Pétersbourg Ballet. Les jeunes chanteurs lyriques, musiciens et danseurs classiques sont en compétition pour le titre de Prodiges de l'année 2016. Le vainqueur de chaque catégorie remportera une bourse d'études. Le lauréat, lui, doublera cette bourse. Pour les accompagner, d'anciens lauréats seont présents tout au long de la soirée, notamment Camille Berthollet - lauréate de Prodiges 2014 - et Melvin Lawovi - lauréat de Prodiges 2015. In Google-Kalender eintragen Moderation: Marianne James Gäste: Gäste: Elizabeth Vidal, Patrick Dupond, Gautier Capuçon