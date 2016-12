France 2 15:10 bis 16:55 Komödie Fantômas F, I 1964 16:9 20 40 60 80 100 Merken Un mystérieux criminel, Fantômas, tient le tout-Paris en haleine. Fandor, un journaliste, et Hélène, sa jeune fiancée, considèrent l'impudent prince des monte-en-l'air comme une mystification et le font savoir dans la presse. Personnage irascible et rancunier, Fantômas s'en offusque, enlève le journaliste, adopte ses traits et commet sous son identité un vol audacieux. Le bouillant commissaire Juve manque de peu son arrestation. Il croit dur comme fer que Fandor et Fantômas ne font qu'un. Fandor s'en va protester de son innocence en prison, tandis que le facétieux Fantômas abuse de son art du grimage pour réaliser un autre forfait sous les traits du commissaire Juve, aussitôt incarcéré... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Marais (Fantômas / Fandor) Louis de Funès (Kommissar Juve) Mylène Demongeot (Hélène) Jacques Dynam (Inspektor Bertrand) Robert Dalban (Verleger) Marie-Hélène Arnaud (Lady Beltham) Andrée Tainsy (Garderobiere) Originaltitel: Fantômas Regie: André Hunebelle Drehbuch: Jean Halain, Pierre Foucaud Kamera: Marcel Grignon Musik: Michel Magne Altersempfehlung: ab 12