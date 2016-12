France 2 13:50 bis 15:10 Sonstiges Le meilleur de la Fête de la chanson française 16:9 Merken La "Fête de la chanson française" permet aux grandes stars de la variété de révéler et de promouvoir la nouvelle scène française, mais aussi de rendre hommage aux plus grands artistes francophones qui ont marqué plusieurs générations. Une sélection des temps forts de cette émission met en lumière ses meilleurs moments. In Google-Kalender eintragen