France 2 22:25 bis 00:00 Sonstiges Les petits meurtres d'Agatha Christie Meurtre au champagne F 2013 16:9 Elvire Morenkova a tout ce dont on peut rêver. Elle est belle, riche, et c'est une star de cinéma. Pourtant, l'actrice adulée par son public met fin à ses jours en plein tournage. Le commissaire Laurence entreprend alors d'étudier sa vie d'un peu plus près et d'y chercher les failles qui pourraient expliquer son geste. Elvire était immensément riche et collectionnait les amants. Elle était détestée par les autres femmes. Au fil de l'enquête, la commissaire comprend que les mobiles pour le meurtre de la belle Elvire ne manquaient pas. Pendant ce temps, le tournage continue, et Avril, qui n'a peur de rien, passe le casting pour remplacer la star, défunte... Schauspieler: Blandine Bellavoir (Alice Avril) Elodie Frenck (Marlène) Samuel Labarthe (commissaire Laurence) Alexis Michalik (Jules Lavigne) Hélène Médigue (Babette) Originaltitel: Les petits meurtres d'Agatha Christie Regie: Eric Woreth Drehbuch: Sylvie Simon, Agatha Christie, Thierry Debroux Musik: Stéphane Moucha