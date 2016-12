France 2 20:55 bis 22:25 Sonstiges Mystère au Moulin Rouge F 2011 16:9 Merken Diane, une jeune et belle provinciale, se rend en 1892 au Moulin Rouge, dans la capitale, pour retrouver sa soeur disparue. Alors que le tout-Paris vient s'encanailler dans ce cabaret, qui est devenu en peu de temps l'un des hauts lieux des nuits locales, Diane fait preuve d'une détermination à toute épreuve pour devenir elle-même danseuse de quadrille. Une consécration bientôt arrachée à ses rivales et qui lui ouvre les portes d'un monde qu'elle ne soupçonnait pas. Désormais bien intégrée à la troupe, Diane va découvrir une série de meurtres dont elle pourrait bien être la prochaine victime... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Émilie Dequenne (Diane Barraud) Grégory Fitoussi (Julien Anselme) Dominique Besnehard (Charles Zidler) Adrienne Pauly (Lila) Marius Colucci (Armand Meyer) Yvan Gonzales (Maxime Galoisy) Jacques Weber (Harold Meyer) Regie: Stéphane Kappes Drehbuch: Elsa Marpeau, Mathieu Missoffe