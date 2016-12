France 2 17:00 bis 18:40 Sonstiges Fanny F 2013 16:9 Merken Après avoir laissé partir Marius, Fanny se retrouve seule. La jeune femme découvre alors qu'elle est enceinte. Redoutant de devenir une fille-mère, elle accepte d'épouser Honoré Panisse, un riche commerçant, âgé de trente ans de plus qu'elle. Honorine, sa mère, et César, le grand-père de son enfant, approuvent cette décision. Panisse reconnaît l'enfant, l'élève comme son fils. Fanny garde son honneur et mène une vie tranquille. Mais un jour, quelques mois après le mariage de Fanny et la naissance du bébé, Marius revient. Il souhaite retrouver et reconquérir Fanny, la femme qu'il aime, ainsi que récupérer son enfant... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Auteuil (César) Raphaël Personnaz (Marius) Jean-Pierre Darroussin (Panisse) Victoire Belezy (Fanny) Marie-Anne Chazel (Honorine) Nicolas Vaude (Monsieur Brun) Daniel Russo (Escartefigue) Originaltitel: Fanny Regie: Daniel Auteuil Drehbuch: Daniel Auteuil , Marcel Pagnol Musik: Alexandre Desplat