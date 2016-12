France 2 15:25 bis 17:00 Sonstiges Marius F 2013 16:9 Merken Marius et son père César tiennent le bar de la Marine sur le Vieux-Port de Marseille. Mais le jeune homme rêve de prendre le large à bord d'une des embarcations qu'il voit tous les jours devant le café. Fanny, une jeune vendeuse de coquillages, est amoureuse de Marius depuis son enfance. Celui-ci l'aime aussi, même s'il refuse de le reconnaître. Fanny lui avoue ses sentiments et suscite sa jalousie en commençant à se rapprocher du maître-voilier Panisse, un vieil ami de César bien plus âgé que la jeune femme. Honorine, la mère de Fanny, accepte finalement l'idée d'une union de sa fille avec Marius. César donne aussi son aval, mais son fils décide de partir... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Auteuil (César) Raphaël Personnaz (Marius) Jean-Pierre Darroussin (Panisse) Victoire Belezy (Fanny) Marie-Anne Chazel (Honorine) Nicolas Vaude (Monsieur Brun) Daniel Russo (Escartefigue) Originaltitel: Marius Regie: Daniel Auteuil Drehbuch: Daniel Auteuil , Marcel Pagnol Musik: Alexandre Desplat