France 2 01:30 bis 03:15 Sonstiges Secrets d'histoire Cléopâtre ou la beauté fatale

Stéphane Bern lève le voile sur Cléopâtre VII, dont seul le récit romancé de ses détracteurs, l'empereur Auguste et les historiens romains, a traversé les siècles. Pourtant, il y a beaucoup de choses à découvrir sur celle qui fut la première reine grecque à parler égyptien et qui, non contente de restaurer la grandeur de son royaume, est aussi parvenue à dompter l'Empire romain. Femme fatale, la dernière reine d'Égypte a conquis Jules César et Marc-Antoine, les deux hommes les plus puissants de son temps. Incroyable et fascinante femme de pouvoir, elle dirige le pays, mène des armées, tue, assassine et organise de somptueuses fêtes, avant que son suicide légendaire ne marque la fin de plus de 3000 ans d'histoire pharaonique.

Moderation: Stéphane Bern
Originaltitel: Secrets d'histoire