France 2 22:55 bis 01:15 Sonstiges Johnny Hallyday : Rester vivant, le concert 2016 16:9 Merken A 73 ans, Johnny Hallyday, l'idole des jeunes, est remonté sur scène pour une vaste tournée baptisée "Rester Vivant", avec un arrêt au palais 12 de Bruxelles, le 26 mars. Un show spectaculaire, joué à guichets fermés, qui a aussi attiré plus de 50 000 spectateurs dans les salles de cinéma pour une retransmission événement en direct dans toute la France. Les fans inconditionnels du rockeur ont pu entendre ses titres les plus connus et admirer la légende de la chanson française dans son élément naturel, la scène, pour un concert qui a aussi fait la part belle à son dernier album, "De l'amour".