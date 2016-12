France 2 15:05 bis 16:45 Sonstiges Quatre étoiles F 2006 16:9 Merken Lorsque Franssou apprend qu'elle a hérité de 50 000 euros d'une tante éloignée, elle est d'abord interloquée. Puis, ne sachant que faire d'une telle somme, et trouvant sa vie d'institutrice monotone, elle décide d'aller dépenser cet argent sur la Côte d'Azur. A Cannes, elle descend au Carlton, le mythique hôtel de luxe, où elle fait la connaissance de Stéphane. Lui est plutôt fauché et voit d'un très bon oeil l'arrivée de cette riche héritière. Il se fait passer pour l'agent d'Elton John et prétend être en charge de l'organisation de sa prochaine tournée. Mais la jeune femme n'est pas dupe. Ils vont faire cause commune et tenter d'escroquer un troisième larron, ex-pilote de course... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Isabelle Carré (France «Franssou» Dumanoir) José Garcia (Stéphane Lachesnaye) François Cluzet (René) Jean-Paul Bonnaire (Jacky Morestel) Michel Vuillermoz (Marc) Mar Sodupe (Christina) Guilaine Londez (Marianne) Originaltitel: Quatre etoiles Regie: Christian Vincent Drehbuch: Olivier Dazat, Christian Vincent Musik: André Manoukian