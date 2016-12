France 2 04:15 bis 04:50 Sonstiges 13h15, le samedi... Loza F 16:9 HDTV Merken Loza, 5 ans, est née au Soudan. En mai dernier, elle a quitté son pays pour fuir la dictature avec sa mère Nada. Des passeurs avaient promis de leur faire franchir la Méditerranée contre 2500 dollars, mais le voyage a tourné au cauchemar. Nada n'a pas pu monter dans le bateau à cause des vagues et la petite Loza s'est retrouvée toute seule à bord avec 400 migrants. Heureusement, l'un d'entre eux l'a pris sous son aile. Son ange gardien l'a déposée près de Cannes, chez Hubert, un militant humanitaire et coordinateur dans l'association "Habitat & Citoyenneté". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Leïla Kaddour Originaltitel: 13h15, le samedi

