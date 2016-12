France 2 22:30 bis 00:01 Sonstiges Sherlock Une étude en rose GB 2010 16:9 HDTV Merken A Londres en l'an 2000, la police enquête sur une série de suicides dont le mode opératoire est le même : les "victimes" se donnent toutes la mort en avalant une gélule contenant un poison. La dernière en date, une jeune femme vêtue de rose, a été retrouvée dans une demeure abandonnée. Le lieutenant Lestrade, le plus fin limier de Scotland Yard, est sur l'affaire. Mais celle-ci s'avère complexe. Impuissante à résoudre le mystère qui est à l'oeuvre, la police fait appel au détective consultant, Sherlock Holmes. Celui-ci découvre, à partir d'un certain nombre d'éléments et de déductions, que ces soi-disant "suicides" sont, en réalité, l'oeuvre d'un tueur en série. Dans le laboratoire de la morgue, Sherlock rencontre le docteur Watson, un médecin militaire rapatrié d'Afghanistan après un expérience traumatisante... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Benedict Cumberbatch (Sherlock Holmes) Martin Freeman (John Watson) Rupert Graves (Lestrade) Una Stubbs (Madame Hudson) Vinette Robinson (Sally Donovan) Louise Brealey (Molly Hooper) Philip Davis (Jeff, le chauffeur de taxi) Originaltitel: Sherlock Regie: Euros Lyn Drehbuch: Steven Moffat Musik: David Arnold, Michael Price