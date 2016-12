France 2 15:25 bis 16:50 Sonstiges Docteur Dolittle USA 1998 16:9 Merken Depuis toujours, John Dolittle possède un don surprenant : il est capable de mener une conversation avec n'importe quel animal. Lorsqu'il était enfant, son père, effrayé par les discussions entre son fils et sa chienne, avait préféré se séparer de l'animal plutôt que de laisser perdurer cette situation. Aujourd'hui, John est devenu un homme. Il est marié à Lisa, est le père de deux petites filles et exerce la profession de médecin. Il a depuis longtemps mis de côté son don. Mais un jour, il est vivement pris à partie par un chien qu'il a manqué d'écraser. Bientôt, c'est au tour du cochon d'Inde de sa fille de l'apostropher en des termes peu sympathiques... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eddie Murphy (Dr John Dolittle) Ossie Davis (Archer Dolittle) Oliver Platt (Dr Mark Weller) Richard Schiff (Dr Gene Reiss) Kristen Wilson (Lisa Dolittle) Jeffrey Tambor (Dr Fish) Kyla Pratt (Maya Dolittle) Originaltitel: Doctor Dolittle Regie: Betty Thomas Drehbuch: Nat Mauldin, Larry Levin Kamera: Russell Boyd Musik: Richard Gibbs