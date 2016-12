TF1 23:15 bis 01:00 Sonstiges Nos chers voisins Nos chers voisins fêtent la nouvelle année F 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Il était une fois une sirène, un bossu, un pilote et une comtesse. Forts de leurs bonnes résolutions, ils ont décidé de laisser de côté leurs différends et de fêter la nouvelle année ensemble. Oubliant les arnaques, les vols et les médisances, ils se sont promis de commencer 2016 dans la paix et l'amitié. Malheureusement, la réalité va vite les rattraper. Car si les voisins vivaient dans un conte de fées, les fêtes de fin d'année seraient bien moins animées. Pour ce réveillon, tous les habitants de l'immeuble, accompagnés de nombreux invités, vont ainsi enchaîner les bêtises et les catastrophes. Une soirée déguisée d'anthologie, qui va virer au cauchemar loufoque... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Lamotte (Jean-Pierre Lambert) Gil Alma (Alain Stuck) Raphaël Boshart (Léo Becker) Talina Boyaci (Fleur Becker) Daniel-Jean Colloredo (Didier Jombier) Amaury de Crayencour (le docteur Derek) Jean-Charles Deval (Pierre-Antoine Dubernet-Canton) Originaltitel: Nos chers voisins Regie: Jonathan Barré, Stéphane Clavier, Roger Delattre, Nath Dumont, Emmanuel Rigaut, Pierre Leix-Cote, Gé