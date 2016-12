TF1 22:10 bis 23:15 Sonstiges Nos chers voisins Une année givrée (la suite) F 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Il est bientôt temps de tourner la page de l'année 2016. L'occasion, pour les chers voisins, de faire la fête, en espérant que tout ne dérape pas, comme d'habitude. Et de se souvenir des douze mois écoulés, qui ont été riches en événements et en émotions en tout genre. Car chez les chers voisins, chaque jour est une aventure. Entre amitiés, petites incompréhensions et franches rigolades, la vie des voisins ressemble un peu à celle de tous les Français. Parfois chahutée, parfois bousculée, mais souvent pleine de bonne humeur... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Lamotte (Jean-Pierre Lambert) Gil Alma (Alain Stuck) Raphaël Boshart (Léo Becker) Talina Boyaci (Fleur Becker) Christelle Reboul (Amélie Dubernet-Carton) Thierry Samitier (Aymeric Dubernet-Carton) Jean-Daniel Colloredo (Didier Jombier) Originaltitel: Nos chers voisins Regie: Jonathan Barré, Stéphane Clavier, Roger Delattre, Nath Dumont, Stephan Kopecky, Pierre Leix-Cote, Gé