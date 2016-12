TF1 17:20 bis 19:00 Sonstiges Bienvenue aux Edelweiss F 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Pour les 35 ans de mariage de ses parents, Anne-Sophie et son fils partent en Savoie aux sports d'hiver. La jeune femme est en instance de divorce depuis plusieurs mois, une situation que sa mère n'accepte pas, essayant par tous les moyens de tenter de la convaincre d'annuler la procédure. Dès le premier soir, Anne-Sophie voit débarquer Philippe, son mari, que sa mère a invité et qui est décidé à la reconquérir. Pour échapper à la pression collective, Anne-Sophie demande à un moniteur de ski de se faire passer pour son fiancé... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claire Keim (Anne-Sophie) Marie-Anne Chazel (Françoise) Edouard Montoute (Bernard) Wladimir Yordanoff (Charles) Stéphane Debac (Philippe) Bartholomew Boutellis (Xavier) Jean-Baptiste Fonck (Enguerrand) Originaltitel: Bienvenue aux Edelweiss Regie: Stéphane Kappes Drehbuch: Ludovic Abgrall, Sébastien Mounier