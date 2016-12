TF1 15:40 bis 17:20 Sonstiges Joséphine, ange gardien De père en fille F 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Avec Victor, son client, la nouvelle mission de Joséphine risque de ne pas être de tout repos. Beau parleur, arnaqueur de renom, Victor n'en est pas à son premier coup. Sauf que cette fois-ci, ses intentions sont tout autres : il veut se réconcilier avec Elena, sa fille, qu'il n'a pas vue depuis plus de dix ans. La jeune fille n'est pourtant pas prête à lui pardonner ses mensonges, ses départs brutaux ou ses longues périodes d'absence. Joséphine essaie de la convaincre de laisser une dernière chance à son père, mais elle ne veut rien entendre. Joséphine se promet alors de parvenir à réconcilier le père et la fille... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mimie Mathy (Joséphine) Christian Rauth (Victor) Julie-Anne Roth (Elena) Elizabeth Bourgine (Jeanne) Renaud Leymans (Bastien) Pierre Deny (François) Nicolas Moreau (Georges Lannier) Regie: Jean-Marc Seban Drehbuch: Marie Du Roy Musik: Didier Vasseur