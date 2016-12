TF1 13:55 bis 15:40 Sonstiges Joséphine, ange gardien Pour la vie F, B, CH 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Joséphine s'est portée volontaire pour photographier et filmer une cérémonie de mariage avec Camille, experte en la matière. Mais le week-end commence mal lorsque cette dernière découvre que l'heureux élu, un certain Hugo, n'est autre que celui qu'elle a failli épouser elle aussi, cinq ans plus tôt. La jeune femme réalise qu'elle a encore des sentiments pour son ancien compagnon. Joséphine n'est pas au bout de ses peines : la deuxième cliente dont elle doit s'occuper s'avère être Elisa, la jeune mariée. Pendant les festivités, Germain, le père de Hugo, s'improvise cleptomane dans le château où se déroule cette cérémonie pleine de rebondissements... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mimie Mathy (Joséphine) Icolas Berger-Vachon (Hugo) Sylvia Bergé (Olivia) Jean-Marie Galey (Germain) Emilie Hantz (Elisa) Romane Portail (Camille) Nicolas Berger-Vachon (Hugo) Originaltitel: Joséphine, ange gardien Regie: Pascal Heylbroeck Drehbuch: Marie Luce David, Ivan Piettre Musik: Roland Romanelli, Didier Vasseur