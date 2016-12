TF1 10:15 bis 11:55 Sonstiges Lieutenant nounou CDN 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Des vols se multiplient dans le paisible quartier de Poplar Point, à Dillingham, en Californie. Frank, capitaine du département de police, charge Mike, un de ses lieutenants, de l'enquête, et l'envoie en immersion dans une famille. Mike, se faisant passer pour une nounou, crée des liens avec la famille et se lie d'amitié avec les autres nounous du quartier. Peu à peu, il découvre qu'à Poplar Point, les apparences sont trompeuses... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cameron Mathison (Mike Logan) Sarah Lancaster (Jessie White) Valin Shinyei (Lucas Bannerman) Jena Skodje (Ava Bannerman) Tom McBeath (Frank Milano) Leah Cairns (Lizzie Bannerman) Lane Edwards (Kevin Bannerman) Originaltitel: Along Came a Nanny Regie: Michael M Scott Drehbuch: Gary Goldstein Musik: Jeff Toyne