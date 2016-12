TF1 01:25 bis 02:15 Krimiserie New York, section criminelle La mémoire traquée USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Trois hommes ont été assassinés la même nuit. Goren et Eames, immédiatement dépêchés sur les lieux des crimes, réussissent assez rapidement à identifier le pistolet qui a servi à abattre les trois hommes : il s'agit de l'arme de service d'un policier, Tommy Callahan. L'homme est appréhendé au saut du lit et accusé de ce triple meurtre. Mais il est incapable de se souvenir de ce qui s'est passé cette nuit-là. Bien qu'il nie farouchement toute implication dans cette affaire, il risque de passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Goren et Eames continuent d'enquêter pour déterminer les circonstances exactes du drame... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Det. Robert Goren) Kathryn Erbe (Det. Alexandra Eames) Jamey Sheridan (Capt. James Deakins) Courtney B. Vance (Asst. DA Ron Carver) Larry Pine (Bingham Post) Bill Sage (Officer Tommy Callahan) Richard Council (Detective Mellon) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Frank Prinzi Drehbuch: Warren Leight Kamera: Frank Prinzi Musik: Mike Post