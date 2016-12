TF1 00:35 bis 01:25 Krimiserie New York, section criminelle Esprit de clan USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Jackie Dooley, parrain de la mafia irlandaise, règne en maître sur son quartier de New York. Habile manipulateur, il sait exploiter au mieux les faiblesses des gens pour les contrôler. Il sait aussi, mieux que quiconque, se protéger de la police et continuer à agir en mépris des lois. Dooley a réussi jusqu'à présent à échapper à l'inspecteur Nichols. Mais, aujourd'hui, il se retrouve en fâcheuse posture quand l'inspecteur Ryan Fields est retrouvé mort dans son secteur. Les inspecteurs Nichols et Stevens prennent l'affaire à leur compte et enquêtent au sein de la communauté irlandaise, très soudée et peu bavarde... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Goldblum (Detective Zach Nichols) Saffron Burrows (Detective Serena Stevens) Mary Elizabeth Mastrantonio (Captain Zoe Callas) Adam Trese (Detective Atwater) Marin Hinkle (Moira Boyle) Leslie Hendrix (Dr. Elizabeth Rodgers) James Biberi (Detective Ryan Fields) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Omar Madha Drehbuch: Dick Wolf, Rene Balcer, Mark Malone, Ted Sullivan Musik: Mike Post