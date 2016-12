TF1 22:55 bis 23:40 Krimiserie New York, section criminelle Raison d'Etat USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Au large des côtes somaliennes, un yacht transportant des touristes ouvre le feu sur un navire, tuant un cheik et son épouse. Pendant ce temps, à Manhattan, Loftin et Van Dekker célèbrent la réussite de leur plan. Avec la mort du cheik, ils vont pouvoir développer leur trafic d'armes. Pour avoir les coudées franches, ils font une proposition généreuse au capitaine Ross, afin qu'il ferme les yeux sur leurs affaires. Mais Broidy, un de leurs complices, est assassiné et son cadavre retrouvé à Pelham Park. En enquêtant sur ce meurtre, Goren et Eames découvrent que Broidy était un trafiquant d'armes. Ils en parlent à Ross, qui leur conseille d'abandonner l'affaire... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Le détective Robert Goren) Kathryn Erbe (Le détective Alexandra Eames) Eric Bogosian (Le capitaine Danny Ross) Ato Essandoh (Hassan) Jeff Goldblum (Zach Nichols) Leslie Hendrix (Elizabeth Rodgers) Condola Rashad (Kadra) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Dick Wolf, Rene Balcer, Walon Green Musik: Mike Post