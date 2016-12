TF1 17:00 bis 19:00 Tragikomödie Ma meilleure ennemie USA 1998 D'après: Gigi Levangie Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jackie a bien du mal à accepter son divorce d'avec Luke, d'autant plus qu'une jeune photographe, Isabel, a pris sa place au foyer, auprès de ses enfants. Débordée par ses impératifs professionnels et déstabilisée par son inexpérience dans le domaine de l'enfance, Isabel se heurte quotidiennement aux critiques incessantes de Jackie, qui ne rate pas une occasion d'intervenir. Jusqu'au jour où celle-ci apprend qu'elle est atteinte d'un cancer incurable. Dépassant leurs préjugés et leurs réticences, les deux femmes vont se découvrir mutuellement. Jackie espère ainsi donner à ses deux enfants une nouvelle maman, qui pourra s'occuper d'eux lorsqu'elle aura disparu... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susan Sarandon (Jackie Harrison) Julia Roberts (Isabel Kelly) Ed Harris (Luke Harrison) Jena Malone (Anna Harrison) Liam Aiken (Ben Harrison) Lynn Whitfield (Dr. Sweikert) Darrell Larson (Duncan Samuels) Originaltitel: Stepmom Regie: Chris Columbus Drehbuch: Gigi Levangie, Jessie Nelson, Steven Rogers, Karen Leigh Hopkins, Ron Bass Kamera: Donald McAlpine Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 6