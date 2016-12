TF1 15:30 bis 17:00 Sonstiges Rivales sur la glace CDN 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Kelly, une mère célibataire, se retrouve brusquement au chômage. Mattie, sa fille aînée, est passionnée de patinage artistique. Mais une mauvaise chute lui a fait perdre tout espoir d'obtenir une bourse. Désormais sans ressources Kelly décide de retourner vivre avec ses deux filles dans la ville de son enfance, chez sa soeur. Mattie, incapable de rester longtemps loin de la glace, fait la connaissance de Mercury, le responsable de la patinoire locale. Mercury coache Heather Lear, fille de Rose, ancienne patineuse et rivale de Kelly lorsqu'elles étaient toutes les deux adolescentes. Conscient de la situation délicate de Mattie, Mercury lui propose un travail à la patinoire. Constatant son talent, l'encourage à se rééduquer et à s'entraîner pour les championnats régionaux... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Lara Daans (Kelly) Michaela Du Toit (Mattie) Natasha Henstridge (Rose) Elvis Stojko (Mercury) Taylor Hunsley (Heather) Brenna Coates (Pat) Murray Furrow (Jerry) Originaltitel: Ice Girls Regie: Damian Lee Drehbuch: Lara Daans, Damian Lee Musik: Sean Nimmons-Paterson