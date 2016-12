TF1 13:55 bis 15:30 Sonstiges Coup de foudre sur commande USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Copropriétaire d'une pâtisserie, Claire est confrontée à la dure réalité des entreprises, et une bonne critique dans le "Wandering Gourmet" local serait pour elle fort bienvenue. Claire, qui est célibataire, rêve également de rencontrer enfin le grand amour, au gré du hasard. Mais Helen, sa mère, qui se plaît à tout régenter dans la vie de sa fille, ne l'entend pas de cette oreille. Pour trouver un fiancé à Claire, elle est prête à tout, même à lui créer un compte sur un site de rencontres... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Beau Garrett (Claire Michaels) Brenda Strong (Helen Michaels) Benjamin Ayres (Eric Carlton) Garwin Sanford (Sam Michaels) Peter Graham-Gaudreau (Arnie Michaels) Zahf Paroo (le docteur Nate Hoover) John Cassini (Marco) Originaltitel: Love by Chance Regie: Gary Harvey Drehbuch: Brian Ross, Karen Berger Musik: Jeff Tymoschuk