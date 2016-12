TF1 10:15 bis 11:55 Familienfilm Un millier de flocons USA 2013 Jim Head Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ted Beck, propriétaire de plusieurs centres de vacances de standing, a acheté un nouveau gîte, le Val des neiges, qu'il compte transformer en accueil haut de gamme pour touristes fortunés. Il demande à sa fille, Stephanie, d'aller évaluer le projet. Sur place, la jeune femme découvre un Noël traditionnel, fêté dans une chaleureuse ambiance familiale. Peu à peu gagnée par la magie de Noël, elle se demande comment répondre aux attentes de son père sans briser le charme du lieu et de ses habitants... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Candace Cameron Bure (Stephanie Beck) Jesse Hutch (Brady Lewis) Alan Thicke (Ted Beck) Gabrielle Rose (Karla Lewis) Dan Willmott (Paul Lewis) Alison Thornton (Angeline Bennett) Samantha Ferris (Sally) Originaltitel: Let It Snow Regie: Harvey Frost Drehbuch: Harvey Frost, Jim Head Musik: Lawrence Shragge