TF1 01:10 bis 02:00 Sonstiges Dr House Ecorchés vifs USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Au cours d'une répétition au Centre Lincoln, deux danseurs de ballet s'échauffent. Soudain, Penelope s'effondre après un saut et ne parvient plus à respirer. Son partenaire, Jeremy, prévient les secours. Alors qu'elle est admise à l'hôpital, le docteur Taub tente une intervention sur la jeune femme et se rend compte qu'elle perd sa peau. House, lui, ne supporte plus les apparitions d'Amber. Il finit par avouer à Wilson qu'il souffre d'hallucinations. Incapable de travailler dans de bonnes conditions, il demande de l'aide pour soigner la malheureuse danseuse... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Jennifer Morrison (Dr. Allison Cameron) Peter Jacobson (Dr. Chris Taub) Originaltitel: House M.D. Regie: David Straiton Drehbuch: Pam Davis, Lawrence Kaplow, David Shore Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich