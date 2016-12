TF1 00:15 bis 01:10 Sonstiges Dr House Prise d'otages USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Tout en travaillant à la clinique, Foreman suggère à Numéro Treize de participer à des tests médicaux sur des médicaments destinés à soigner la maladie de Huntington. Celle-ci refuse tout net. Pendant ce temps, aux urgences, un patient perd le contrôle de ses nerfs. L'individu, un certain Jason, tire un pistolet de sa poche. Il tient les patients et le personnel en otages dans le bureau du Cuddy. Jason exige que le docteur House s'occupe de son cas. Il souffre d'insuffisance respiratoire, de fatigue, de maux de tête, de douleurs gastriques, d'éruptions cutanées, de palpitations et d'insomnie. Le docteur House lui propose de l'ausculter... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Gregory House) Lisa Edelstein (Lisa Cuddy) Olivia Wilde (Remy "Numéro Treize" Hadley) Omar Epps (Eric Foreman) Robert Sean Leonard (James Wilson) Jennifer Morrison (Allison Cameron) Jesse Spencer (Robert Chase) Originaltitel: House, M.D. Regie: Katie Jacobs Drehbuch: Matthew V Lewis, Eli Attie Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich