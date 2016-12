TF1 17:20 bis 19:00 Sonstiges Shrek 4 : il était une fin USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Shrek s'est rangé. De l'ancien ogre mal léché, qui terrorisait le royaume, ne reste qu'un bon père de famille, doux comme un agneau. Le jour du premier anniversaire de ses triplés, tandis que l'Ane n'en fait qu'à sa tête, que les petits dragons enchaînent les bêtises et qu'un père le houspille pour qu'il lui pousse son célèbre rugissement, Shrek s'énerve et gâche la fête. Il se dispute même avec Fiona. Comme il regrette sa vie d'avant, l'escroc Nain Tracassin lui propose un pacte censé lui rendre ce qu'il a perdu. Shrek accepte et se retrouve dans un monde où Tracassin est devenu roi, où les ogres sont pourchassés et où Fiona ne le reconnaît pas... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shrek Forever After Regie: Mike Mitchell Drehbuch: William Steig, Josh Klausner, Darren Lemke Musik: Harry Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 6