TF1 15:40 bis 17:20 Fantasyfilm Percy Jackson : La mer des monstres USA 2013 Rick Riordan Stereo 16:9 HDTV Même s'il a déjà sauvé le monde, Percy Jackson, fils de Poséidon, n'a pas l'âme d'un héros. Pour lui, avoir ce divin père est plutôt une malédiction, surtout qu'il a découvert que son demi-frère était un monstre plein de haine. C'est alors que le camp des Sang-Mêlés est attaqué par une horde de créatures mythologiques. Percy et sa bande d'amis, s'ils veulent empêcher la destruction de leur unique refuge, doivent partir en quête de la légendaire Toison d'Or. Ils mettent le cap sur le Triangle des Bermudes, où il leur faudra affronter un taureau mécanique cracheur de feu, des créatures des mers terrifiantes et des cyclopes géants... Schauspieler: Logan Lerman (Percy Jackson) Alexandra Daddario (Annabeth Chase) Sean Bean (Zeus) Nathan Fillion (Hermes) Derek Mears (Cyclops) Missi Pyle (Gray Sister) Leven Rambin (Clarisse La Rue) Originaltitel: Percy Jackson: Sea of Monsters Regie: Thor Freudenthal Drehbuch: Rick Riordan, Marc Guggenheim Musik: Andrew Lockington Altersempfehlung: ab 12