TF1 13:55 bis 15:40 Sonstiges Voyage au centre de la terre 2 : l'île mystérieuse USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Sean Anderson est arrêté par la police alors qu'il quittait clandestinement un centre de recherches. A son beau-père, Hank Parsons, il explique avoir intercepté un signal radio brouillé qu'il essayait de décoder. Dans l'intention de se rapprocher de son beau-fils, Hank résout l'énigme. Le message évoque la révélation bouleversante que l'île au trésor de Stevenson, l'île des voyages de Gulliver et l'île mystérieuse de Jules Verne ne sont qu'une seule et même île, dont Hank, astucieusement, détermine la position. Sean est convaincu que son grand-père perdu en mer est l'émetteur du message. Tous deux s'envolent pour Palau, où ils louent les services de Gabato, un pilote d'hélicoptère, et de sa charmante fille, Kailani... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dwayne Johnson (Hank) Michael Caine (Alexander) Josh Hutcherson (Sean) Vanessa Hudgens (Kailani) Luis Guzmán (Gabato) Kristin Davis (Liz) Anna Colwell (Jessica) Originaltitel: Journey 2: The Mysterious Island Regie: Brad Peyton Drehbuch: Brian Gunn Altersempfehlung: ab 6