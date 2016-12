TF1 10:15 bis 11:55 Sonstiges Les ondes de Noël USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken La semaine de Noël, suite à un canular qui a mal tourné, Pepper Sterling, un animateur radio de Los Angeles, est envoyé dans une petite radio locale, à Idyllwild, une bourgade perdue du Colorado. Il devient le coanimateur forcé de Sandra Love, animatrice d'une émission d'écoute et de conseils. Les débuts entre eux sont explosifs, mais la magie de Noël opère peu à peu. Pepper découvre que Sandra n'est pas aussi ennuyeuse qu'il le pensait et Sandra, elle, comprend qui se cache derrière la personnalité cynique et désabusée de Pepper... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Haylie Duff (Sandra Love) Tilky Jones (Pepper Sterling) Maureen McCormick (Kate) Jim O'Heir (Harper) Terrence "T.C." Carson (Morris) Mimi Cozzens (Madame Crutchfield) Ruben Garfias (Jimmy) Originaltitel: Naughty & Nice Regie: Sam Irvin Drehbuch: John Wierick Musik: Eric Allaman