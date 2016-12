TF1 20:55 bis 22:50 Sonstiges Les vacances de Ducobu F 2012 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken L'élève Ducobu, le roi de la triche, est enfin en congés. Il est heureux de pouvoir quitter l'école Saint-Potache et le professeur Latouche. Alors qu'il rêve de farniente, de lectures de BD et de glaces, il apprend par son père leur départ en vacances avec la famille Gratin. Le programme est établi par Léonie et sa mère, à son grand regret : activités culturelles et visites de musées. Sur place, Ducobu croise, en plus, monsieur Latouche, accompagné de mademoiselle Rateau. Les vacances sont ratées, jusqu'à sa découverte de l'existence d'un trésor caché sur une île déserte. Il décide de partir à sa recherche, avec l'espoir de sauver ses vacances... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elie Semoun (Professeur Latouche / Maman Latouche) Joséphine de Meaux (Mlle Rateau) Héléna Noguerra (Adeline Gratin) Pierre-François Martin-Laval (Hervé Ducobu) Bruno Salomone (Esteban) François Viette (L'élève Ducobu) Juliette Chappey (Léonie Gratin) Originaltitel: Les vacances de Ducobu Regie: Philippe de Chauveron Drehbuch: Bernard Godisiabois, Benoît Drousie, Marc de Chauveron, Philippe de Chauveron, Guy Laurent Musik: Marc Chouarain