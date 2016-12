TF1 17:05 bis 19:00 Sonstiges Dans ses rêves USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Evan Danielson est un des rois de la finance de la côte Ouest. Il se consacre corps et âme à son travail, qui lui rapporte des sommes considérables. Mais l'argent ne fait pas le bonheur de sa fillette Olivia, qui grandit sans que son papa prenne le temps de s'occuper d'elle. Un jour, Evan comprend que sa carrière n'est en fait qu'un fragile château de cartes sur le point de s'effondrer. Son inébranlable confiance en lui-même vacille alors. L'un de ses rivaux, Johnny Whitefeather, en profite pour lui asséner le coup de grâce. C'est alors qu'Evan découvre que l'imagination prodigieuse de sa fille peut lui ouvrir les portes d'un avenir bien plus radieux... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Eddie Murphy (Evan Danielson) Yara Shahidi (Olivia Danielson) Thomas Haden Church (Johnny Whitefeather) Nicole Ari Parker (Tricia Danielson) DeRay Davis (John Strother) Ronny Cox (Tom Stevens) Vanessa Williams (Lori Struthers) Originaltitel: Imagine That Regie: Karey Kirkpatrick Drehbuch: Ed Solomon, Chris Matheson Musik: Mark Mancina