TF1 15:35 bis 17:05 Sonstiges Kung Fu Panda 2 USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Po a enfin été consacré Guerrier Dragon. Le panda veille maintenant sur la vallée de la Paix avec l'aide de ses amis les cinq Cyclones : Tigresse, Singe, Mante, Vipère et Grue. Po mène enfin l'existence idyllique dont il a toujours rêvé. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et la vie de Po va prendre un sacré coup de bambou avec l'arrivée d'un nouvel ennemi. Le redoutable seigneur Shen envisage de conquérir tout le pays à l'aide d'une armée secrète et invincible et de faire disparaître le kung-fu à tout jamais. Po va devoir puiser au plus profond de lui-même et chercher dans ses racines le pouvoir de combattre le diabolique seigneur Shen... Originaltitel: Kung Fu Panda 2 Regie: Jennifer Yuh Nelson Drehbuch: Jonathan Aibel, Glenn Berger Musik: John Powell, Hans Zimmer