TF1 10:15 bis 11:55 Sonstiges Ce Noël qui a changé ma vie CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Carol, une femme de caractère, a réussi, toute seule, à se hisser à la tête d'une maison d'édition. Dure et intransigeante, elle ne vit que pour son travail et renvoie sans ménagement tout salarié qui la dérange ou la contrarie. Gouvernée par l'ambition et l'argent, elle délaisse jusqu'à sa propre mère. C'est alors qu'à la veille de Noël, le fantôme d'Eve, la fondatrice de la maison d'édition, vient la hanter. Tous les Noëls, ceux d'antan et ceux de demain, défilent sous les yeux de Carol. Peu à peu, elle prend conscience de la sécheresse de son coeur et de la tristesse de sa vie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emmanuelle Vaugier (Carol) Carrie Fisher (Eve) Olivia Cheng (Kendra) Tygh Runyan (Ben) Patti Allan (Gale) Chelah Horsdal (Tanya) Rebecca Davis (Wendy) Originaltitel: It's Christmas, Carol! Regie: Michael Scott Drehbuch: William Penick, Chris Sey Musik: James Jandrisch