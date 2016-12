TF1 22:55 bis 00:55 Sonstiges Le grand méchant loup F 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Tranquillement installés à Versailles, Henri, Philippe et Louis ont tout pour être heureux. Père de famille épanouis, ces trois frères ont réussi à conjuguer vie personnelle et vie professionnelle. Mais lorsque leur mère est hospitalisée, ils réalisent à quel point le temps passe vite. Philippe se demande ce que signifie d'être pleinement vivant, puis fait la connaissance de la jeune Natacha. C'est le coup de foudre. Bientôt, son couple vacille. Henri lui révèle alors qu'il a lui aussi une aventure avec une femme qu'il a rencontrée à son club de judo. Quelque peu agacé par les frasques de ses deux frères, Louis fait à son tour la connaissance d'une pétulante célibataire... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benoît Poelvoorde (Philippe) Kad Merad (Louis) Fred Testot (Henri) Valérie Donzelli (Nathalie) Charlotte Le Bon (Natacha) Zabou Breitman (Victoire) Cristiana Reali (Eléonore) Originaltitel: Le grand méchant loup Regie: Bruno Lavaine, Nicolas Charlet Drehbuch: Bruno Lavaine, Nicolas Charlet, Claude Lalonde, Pierre Lamothe, Patrick Huard Musik: Eric Neveux