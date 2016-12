TF1 15:40 bis 17:25 Actionfilm Le flic de Beverly Hills 2 USA 1987 Eddie Murphy, Robert D. Wachs Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Axel Foley, inspecteur de police à Detroit, revient à Beverly Hills pour enquêter sur un trafic de cartes de crédit. Dans le même temps, une série de hold-up sanglants, signés chacun d'une lettre de l'alphabet, met la police sur les dents. Le capitaine Bogomil confie l'enquête aux sergents Taggart et Billy Rosewood. Contre toute attente, le nouveau chef de la police la leur retire quelque temps plus tard. Bogomil, qui a relevé une piste intéressante, est gravement blessé. Axel Foley, désireux d'aider son ami et de redorer son blason auprès de la police de Beverly Hills, reprend l'enquête. Il utilise bien évidemment ses méthodes peu orthodoxes... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eddie Murphy (Det. Axel Foley) Judge Reinhold (Det. Billy Rosewood) Jürgen Prochnow (Maxwell Dent) Ronny Cox (Capt. Andrew Bogomil) John Ashton (Det. Sgt. John Taggart) Brigitte Nielsen (Karla Fry) Allen Garfield (Chief Harold Lutz) Originaltitel: Beverly Hills Cop 2 Regie: Tony Scott Drehbuch: Larry Ferguson, Daniel Petrie Jr., Danilo Bach, Warren Skaaren, David Giler, Dennis Klein Kamera: Jeffrey L. Kimball Musik: Harold Faltermeyer Altersempfehlung: ab 12