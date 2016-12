TF1 10:15 bis 12:00 Sonstiges Deux foyers pour Noël CDN 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Jack, qui vit avec sa fille Olivia depuis son divorce, lui offre pour Noël un chien, un labrador baptisé Ours. Mais celui-ci s'enfuit, est récupéré par la fourrière et immédiatement adopté par Maggie, qui l'offre à son fils Ethan, qu'elle élève seule depuis la mort de son mari. Très vite, Jack retrouve la trace de Maggie et récupère son chien. Mais cette nouvelle séparation est si douloureuse pour Ours que Jack propose à Maggie une "garde partagée"... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Chandra West (Maggie McPhail) Antonio Cupo (Jack Burgin) Tiera Skovbye (Olivia Burgin) Beamer Wigley (Ethan McPhail) Catherine Lough Haggquist (Rosemary) Chelan Simmons (Tiffany Hardcastle) Kyle Cassie (Chance Glidewell) Originaltitel: A Christmas Tail Regie: Elias Underhill Drehbuch: Noelle Roso Musik: Colin Aguiar