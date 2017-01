TV5 13:59 bis 14:44 Sonstiges Mon meilleur ami Épisode 4 CDN 2013 Merken Alex apprend que Simon est partiellement responsable de son accident et qu'il s'apprêtait à quitter la société. Il utilise la culpabilité de son ami à son avantage. Simon, quant à lui, passe l'essentiel de son temps à soulager Maryse et les enfants, dont il se rapproche de plus en plus... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claude Legault (Alex Daoust) David La Haye (Simon Gauvin) Catherine Sénart (Maryse Ramsay) Mélissa Désormeaux-Poulin (Ève) Guy Thauvette (Jean-Pierre Ramsay) Louise Laparé (Louise) Jean-Nicolas Verreault (David) Originaltitel: Mon meilleur ami Regie: Francis Leclerc Drehbuch: Benoit Chartier Musik: Frank Fuller