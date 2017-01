VOX 20:15 bis 22:05 Trickfilm Die Croods USA 2013 Nach einer Vorlage von John Cleese, Kirk De Micco, Chris Sanders 2017-01-06 09:00 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Tolles Animations-Abenteuer für die ganze Familie: Als die Höhle der Neandertalerfamilie Crood zerstört wird, macht sich die Sippe auf die Suche nach einem neuen Heim. Auf ihrer Reise lernen die Croods den cleveren Guy kennen. Die Tatsache, dass er Schuhe trägt und Feuer machen kann, ist für Vater Grug noch das kleinste Problem. Viel schlimmer ist, dass sich seine Tochter Eep in den Homo sapiens verliebt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Uwe Ochsenknecht (Crug) Janin Reinhardt (Eep) Kostja Ullmann (Guy) Arianne Borbach (Ugga) Christian Zeiger (Thunk) Luise Lunow (Gran) Originaltitel: The Croods Regie: Kirk DeMicco, Chris Sanders Drehbuch: Chris Sanders, Kirk DeMicco Kamera: Yong Duk Jhun Musik: Alan Silvestri