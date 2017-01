Sat.1 00:45 bis 01:40 Krimiserie Criminal Minds Pulcinella USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein Meth-Koch wird in seinem eigenen Labor in Seattle getötet. Der Killer injizierte ihm Flüssignahrung, die Menschen mit Magensonden benutzen, und malte ihm mit Clown-Schminke eine schwarz-weiße Maske ins Gesicht. Er ist nicht das erste Opfer: In Albany musste ein geschiedener Familienvater auf dieselbe Weise sterben. Schnell ist klar, dass es sich um einen Auftrags-Killer handeln muss, der Rache für etwas nimmt, das ihm einer seiner Klienten angetan hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) José Zúñiga (Al Eisenmund) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Glenn Kershaw Drehbuch: Breen Frazier Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12