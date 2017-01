kabel eins 01:35 bis 03:25 Thriller Sweeney Todd - Der teuflische Barbier aus der Fleet Street GB, USA 2007 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mord-Operette mit Johnny Depp: Sweeney Todd hieß früher eigentlich Benjamin Barker. Er war glücklich mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter und verdiente sein Einkommen als Barbier. Dann wurde er unschuldig zur Zwangsarbeit nach Australien verbannt. Der Hintergrund: Der mächtige Richter Turpin wollte Benjamin Barkers hübsche Frau. 15 Jahre später kehrt Barker zurück mit neuem Namen im alten Beruf - und will Rache. Mörderische Rache! Anfang des 19. Jahrhunderts lebt der Barbier Benjamin Barker mit seiner wunderschönen Frau und ihrer kleinen Tochter Johanna in der Londoner Fleet Street. Sein Familienglück endet jäh, durch die Intrige des mächtigen Richters Turpin. Dieser hat es auf Barkers Frau abgesehen und ordnet die Deportation seines Widersachers nach Australien an. Erst 15 Jahre nach dem Unglück kehrt Barker schließlich nach London zurück. Dort erkennt niemand den vom Elend gezeichneten Mann - außer Mrs. Lovett , der Besitzerin des Fleischpastetenladens in der Fleet Street. Zu Barkers Entsetzen erzählt sie ihm, dass seine Frau nach einer Vergewaltigung von Richter Turpin Selbstmord begangen habe. Als ob das nicht genug sei, adoptierte der skrupellose Schuft anschließend auch noch Johanna. Wahnsinnig vor Zorn lechzt Benjamin Barker nach Vergeltung und öffnet wieder sein ehemaliges Barbiergeschäft. Mit einem grausamen Unterschied: Jetzt enden seine Rasuren mit einem tödlichen Schnitt durch die Kehle und die Leichen werden von Mrs. Lovett anschließend zu Pastete verarbeitet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Depp (Sweeney Todd) Helena Bonham Carter (Mrs. Lovett) Alan Rickman (Richter Turpin) Timothy Spall (Bamford) Sacha Baron Cohen (Signor Adolfo Pirelli) Jayne Wisener (Johanna) Jamie Campbell Bower (Anthony) Originaltitel: Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street Regie: Tim Burton Drehbuch: John Logan Kamera: Dariusz Adam Wolski Musik: Stephen Sondheim Altersempfehlung: ab 16